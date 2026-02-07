Ричмонд
Силы ПВО сбили шесть дронов над Ростовской областью в ночь на 7 февраля

Минобороны сообщило об уничтожении 82 украинских беспилотников над территориями 13 регионов, в списке — Ростовская область.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 7 февраля, в Ростовской области силами ПВО были ликвидированы шесть БПЛА. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, с 23:00 6 февраля до 7:00 7 февраля дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 13 регионов.

— Над Волгоградской областью сбито 45 дронов, над Ростовской, Брянской и Саратовской областями — по шесть, над Орловской и Тверской — по четыре. Еще по три беспилотника уничтожено над Курской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями, — перечислили в военном ведомстве.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что на территории региона воздушная атака была отражена в четырех районах: Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле на текущий момент не поступала — эти сведения уточняются. Власти региона предупредили, что угроза применения беспилотников сохраняется, и призвали жителей соблюдать осторожность.

