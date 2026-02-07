Стала известна причина смерти бывшего заместителя министра юстиции РФ Тропина

29 декабря 2025 года скончался бывший министр сельского хозяйства Свердловской области Артем Бахтерев. О случившемся сообщила его супруга, на момент смерти чиновнику было 38 лет. Он занимал эту должность около двух лет, после чего в 2023 году написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.