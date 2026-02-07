Ричмонд
Стала известна причина смерти бывшего заместителя министра юстиции РФ Тропина

Причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина стала острая сердечная недостаточность. Об этом в субботу, 7 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников медицинских служб.

Причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина стала острая сердечная недостаточность. Об этом в субботу, 7 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников медицинских служб.

— Предварительно, причиной смерти Тропинина стала острая сердечная недостаточность, — сообщается в публикации.

Сообщения о том, что экс-замминистра юстиции Сергей Тропин утонул в ванне в своей квартире, появились вечером 6 февраля. Сергея Тропина назначили на пост заместителя министра юстиции в 1996 году.

29 декабря 2025 года скончался бывший министр сельского хозяйства Свердловской области Артем Бахтерев. О случившемся сообщила его супруга, на момент смерти чиновнику было 38 лет. Он занимал эту должность около двух лет, после чего в 2023 году написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.