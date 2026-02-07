В Петербурге закрылся исторический универмаг «Дом Мод»

«Дом Мод» был одним из активов предпринимателя Алексея Саргина (погиб в 2016 году). В 2018 году собственники начали реконцепцию, а в 2020 году два этажа здания общей площадью 3 тыс. кв. м были сданы в аренду ПАО «Иридато Групп» для создания мультибрендового универмага, где было представлено более 200 международных и российских брендов. При этом финансовые показатели компании демонстрировали убыточность: в 2024 году выручка составила 293 млн рублей при чистом убытке 18,2 млн рублей.