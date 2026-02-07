В Петербурге закрылся исторический универмаг «Дом Мод»

«С сожалением сообщаем, что мы закрываемся. О дальнейшем развитии проекта и обо всех важных обновлениях вы узнаете первыми — оставайтесь с нами», — говорится в сообщении.
Фирменный онлайн-магазин завершает деятельность и работает исключительно над возвратами товаров. О новых арендаторах, которые займут освободившиеся площади, будет объявлена позже. При этом часть здания продолжает функционировать: на первых этажах работает магазин Gloria Jeans, а в январе на верхних этажах открылся фитнес-клуб сети DDX площадью 2,5 тыс. кв. м.
Исторически в этом здании с 1968 года действовал легендарный «Дом Мод» — ателье и магазин готовой одежды. В 1990-е годы производство было прекращено, а площади начали сдаваться в аренду. До появления современных торговых центров универмаг считался одним из самых престижных в городе благодаря удачному расположению у метро «Петроградская».
«Дом Мод» был одним из активов предпринимателя Алексея Саргина (погиб в 2016 году). В 2018 году собственники начали реконцепцию, а в 2020 году два этажа здания общей площадью 3 тыс. кв. м были сданы в аренду ПАО «Иридато Групп» для создания мультибрендового универмага, где было представлено более 200 международных и российских брендов. При этом финансовые показатели компании демонстрировали убыточность: в 2024 году выручка составила 293 млн рублей при чистом убытке 18,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что «золотая эра» торговых центров в России, стартовавшая в конце 2000-х годов, подходит к концу. Как отметил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, ей на смену приходит эра развлекательно-досуговых комплексов. Будущее за пространствами, где преобладают рестораны, кинотеатры, детские игровые зоны и другие услуги, которые невозможно заменить онлайн-покупками.
