Эксперт по лжи назвал ключевые ошибки Долиной

Психотерапевт Панкратов: манера общения Долиной сыграла на руку мошенниками.

Источник: Комсомольская правда

Певица Лариса Долина допустила ряд критических ошибок в разговоре с мошенниками, что в итоге привело к негативным последствиям. Опубликованный в сети фрагмент телефонного диалога знаменитости с преступником проанализировал врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов для aif.ru.

По словам специалиста, манера общения Долиной сыграла на руку злоумышленникам. Эксперт отметил её подчёркнуто кооперативную речь — короткие подтверждения («да», «угу», «хорошо»), беспрекословное следование инструкциям и отсутствие критических вопросов о личности звонящего и законности происходящего.

Кроме того, певица сама раскрыла конфиденциальную информацию: кто находится в квартире, когда приедет помощник, кто управляет финансами. При этом она восприняла изоляцию как положительный фактор, а не как тревожный сигнал.

«Вместо проверки реальности происходящего она сразу включилась в сценарий “как решать проблему”, что и было необходимо мошеннику. Фокус сместился с вопроса “реальна ли угроза?” на “что от меня требуется?”», — пояснил Панкратов.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на масштаб и цинизм мошеннической схемы, часть ответственности лежит и на самой артистке. По его словам, Долина приняла навязанный драматический сценарий за реальность, добровольно изолировалась, раскрыла внутренние детали личной и финансовой жизни и не провела базовую проверку источника звонка.

В Сети появилась запись телефонного разговора певицы Ларисы Долиной с банком. Как сообщает «Царьград», сотрудники банка, заметив нестандартные транзакции, несколько раз приостанавливали операции и спрашивали Долину о возможном давлении со стороны. Певица каждый раз отрицала это.