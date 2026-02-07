Ричмонд
МАРТ приостановил работу двух интернет-магазинов в Беларуси — вот почему

В Беларуси два интернет-магазина приостановили работу из-за нарушений.

МАРТ приостановил работу двух интернет-магазинов в Беларуси — вот почему. Подробности обнародовали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В ведомстве сообщили, что в декабре 2025 года и январе 2026 были проведены контрольные мероприятия в отношении 46 торговых объектов и магазинов, которые предлагают на продажу пиротехнические изделия.

В МАРТ напомнили: согласно постановлению белорусского правительства, с 2025 года в стране действует ограничение, которое запрещает розничную и оптовую продажу практически всей пиротехники.

«В каждом втором установлены нарушения: продажа запрещенной продукции, отсутствии необходимой информации для покупателя и другие», — говорится в сообщении.

Субъектам были направлены 24 рекомендации, касающиеся устранения нарушений. Также было выдано предписание о запрете продажи товаров с истекшими сроками годности. А еще по некоторым фактам ведется подготовка к началу административного процесса.

«Кроме того, приостановлена работа интернет-магазинов “pirotehnika.by” и “fireboom.by”, посредством которых осуществлялась реализация пиротехнической продукции», — уточнили в МАРТ.

