Галю из «Ворониных» экстренно увезли в больницу из-за проблем с сердцем

По имеющейся информации, 77-летняя артистка поздно ночью пожаловалась на сильную боль в груди. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала выраженную аритмию, после чего актрису доставили в медицинское учреждение. Скорая выявила сильную аритмию.
В больнице Фроловцева провела несколько дней под наблюдением врачей. В настоящее время её состояние стабилизировано, актрису выписали, однако она продолжает находиться под контролем специалистов.
Ранее сообщалось, что в августе Анне Васильевне удалили злокачественное новообразование. Тогда она также обращалась к врачам с болью в груди, после чего была направлена на операцию. После хирургического вмешательства актриса прошла курс гормональной и химиотерапии.
