Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галю из «Ворониных» экстренно увезли в больницу из-за проблем с сердцем

Актриса Анна Фроловцева, известная зрителям по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины», была госпитализирована с нарушением сердечного ритма. Об этом сообщают Mash со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, 77-летняя артистка поздно ночью пожаловалась на сильную боль в груди. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала выраженную аритмию, после чего актрису доставили в медицинское учреждение. Скорая выявила сильную аритмию.

В больнице Фроловцева провела несколько дней под наблюдением врачей. В настоящее время её состояние стабилизировано, актрису выписали, однако она продолжает находиться под контролем специалистов.

Ранее сообщалось, что в августе Анне Васильевне удалили злокачественное новообразование. Тогда она также обращалась к врачам с болью в груди, после чего была направлена на операцию. После хирургического вмешательства актриса прошла курс гормональной и химиотерапии.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.