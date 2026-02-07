В Англии три поколения семьи осуждены на 100 лет за жестокие пытки ребенка

Суд графства Суссекс в Юго-Восточной Англии приговорил к 100 годам тюремного заключения три поколения семьи за систематические изнасилования и жестокие пытки ребенка из этой же семьи, материал из The Sun перевел aif.ru.
Как выяснило следствие, девочка впервые подверглась насилию в возрасте 6 лет со стороны деда, отца и двух братьев, она пожаловалась матери, после чего та избила ее, закрыла в кладовке, оставив без еды на два дня, и заявила, что ребенок «превратил ее жизнь в ад», а теперь она сделает ее жизнь адом.
С тех пор девочку постоянно подвергали сексуальному насилию, избиениям и пыткам. Она осмелилась рассказать о происходящем только в возрасте 12 лет своему учителю.
«Я очень боялась возвращаться домой, потому что знала, что мама и папа будут меня бить. Я сказала, что мне некомфортно возвращаться домой из-за родителей. Я рассказала, что родители продолжают издеваться надо мной, и так было уже много лет. Потом я начала рассказывать про все эти сексуальные вещи», — заявила суду девочка.
Учитель незамедлительно сообщила в полицию, после чего семью задержали. По словам ребенка, мать упрекнула девочку, заявив, что ее дедушка слишком стар, чтобы сидеть в тюрьме.
Суд признал 70-летнего дедушку, 43-летнего отца и 20-летних братьев пострадавшей виновными в изнасилованиях и сексуальном насилии иного характера в отношении ребенка младше 13 лет, 43-летнюю мать — в жестоком обращении с лицом, не достигшим 16 лет, незаконном лишении свободы и воспрепятствовании осуществлению правосудия.
