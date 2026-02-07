Названа причина смерти бывшего замминистра юстиции РФ Сергея Тропина

Стала известна причина смерти бывшего заместителя министра юстиции РФ Сергея Тропина. Согласно данным ТАСС, которые предоставили ему в медицинских службах, Тропин умер из-за острой сердечной недостаточности.
«Предварительно, причиной смерти Тропинина стала острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник агентства.
Следует напомнить, что утром 7 февраля на западе Москвы было найдено тело бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина. Отмечается, что его обнаружили в квартире, расположенной на 3-й Красногвардейской улице.