С 1 марта в Новосибирске запретят иностранные слова в рекламе

С марта 2026 года в Новосибирске начнут действовать новые требования к публичной информации. Вступает в силу Федеральный закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ, который дополнил Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей». В числе прочих он устанавливает приоритет русского языка на вывесках, в наружной рекламе, указателях и других материалах, доступных горожанам.