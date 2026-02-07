Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нужно учитывать фактор Трампа»: генерал объяснил переброску пяти самолётов НАТО на базу в Польше

Генерал Попов: самолеты НАТО подняли в Польше для репетиции ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru разъяснил причины недавнего прибытия сразу пяти самолётов НАТО в польский город Жешув, где располагается одна из ключевых баз Североатлантического альянса.

Речь идёт о трёх топливозаправщиках Airbus A330−243MRTT, британском разведывательном самолёте Boeing RC-135W Rivet Joint и французском самолёте дальнего радиолокационного обнаружения AWACS Boeing E-3F Sentry.

По словам эксперта, такие перемещения могут быть связаны с плановыми учениями и манёврами НАТО.

«Запад периодически проводит учения. В начале и конце года тренируется в определённых манёврах, делает перебазировку сил. В этом задействованы самолёты-заправщики, транспортная авиация, а также самолёты ДРЛО», — отметил Попов.

Военный эксперт также допустил, что активность альянса может быть связана с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной подготовке удара по Ирану.

«Для таких операций задействуется огромная авиационная инфраструктура», — пояснил генерал-майор.

По мнению Попова, переброска авиации может рассматриваться как своеобразная репетиция возможных ударов по иранским объектам, однако окончательное решение зависит от политической воли Вашингтона.

«Нужно учитывать фактор Трампа: он умный, но крайне непостоянный — может нагнетать обстановку, делать резкие заявления, а затем внезапно отступить», — резюмировал эксперт.

Как сообщают «Известия», ближневосточные дипломаты сомневаются в возможности соглашения США и Ирана на переговорах в Омане. Трамп выдвинул три условия: прекращение ядерной программы, сокращение баллистических ракет и отказ от поддержки группировок. Тем временем Иран категорически отвергает уступки по ракетному потенциалу.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше