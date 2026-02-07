«Нужно учитывать фактор Трампа»: генерал объяснил переброску пяти самолётов НАТО на базу в Польше

По словам эксперта, такие перемещения могут быть связаны с плановыми учениями и манёврами НАТО.
«Запад периодически проводит учения. В начале и конце года тренируется в определённых манёврах, делает перебазировку сил. В этом задействованы самолёты-заправщики, транспортная авиация, а также самолёты ДРЛО», — отметил Попов.
Военный эксперт также допустил, что активность альянса может быть связана с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной подготовке удара по Ирану.
«Для таких операций задействуется огромная авиационная инфраструктура», — пояснил генерал-майор.
По мнению Попова, переброска авиации может рассматриваться как своеобразная репетиция возможных ударов по иранским объектам, однако окончательное решение зависит от политической воли Вашингтона.
«Нужно учитывать фактор Трампа: он умный, но крайне непостоянный — может нагнетать обстановку, делать резкие заявления, а затем внезапно отступить», — резюмировал эксперт.
Как сообщают «Известия», ближневосточные дипломаты сомневаются в возможности соглашения США и Ирана на переговорах в Омане. Трамп выдвинул три условия: прекращение ядерной программы, сокращение баллистических ракет и отказ от поддержки группировок. Тем временем Иран категорически отвергает уступки по ракетному потенциалу.