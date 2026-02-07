Ричмонд
Снежная стихия в Молдове: Застрявшие на дорогах автомобили и «скорые», упавшие деревья — непогода опять парализует жизнь в стране

За последние 24 часа сотрудники Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям участвовали в 76 вызовах по всей Молдове.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа сотрудники Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям участвовали в 76 вызовах по всей Молдове, сообщает ведомство.

Большинство вызовов касались буксировки и разблокировки транспортных средств и застрявших скорых помощи, а также удаления с дорог упавших деревьев.

Инциденты были зарегистрированы в нескольких районах страны, включая Кишинев, Яловены, Кагул, Оргеев, Хынчешты, Леова и в Гагаузии.

