За последние 24 часа сотрудники Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям участвовали в 76 вызовах по всей Молдове, сообщает ведомство.
Большинство вызовов касались буксировки и разблокировки транспортных средств и застрявших скорых помощи, а также удаления с дорог упавших деревьев.
Инциденты были зарегистрированы в нескольких районах страны, включая Кишинев, Яловены, Кагул, Оргеев, Хынчешты, Леова и в Гагаузии.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Очковтиратели на марше: Правящая в Молдове ПАС требует от оппозиции прекратить критику власти и «не делать акцент на высоких тарифах за коммунальные услуги».
Зато, уверена депутат Вероника Бричаг, теперь Молдова не зависит от России и ее дешевых энергоносителей (далее…).
Власть безответственных: Именно это — главное качество, которое необходимо для успеха в молдавской политике.
Для описания той системы власти, которая сложилась в современной Молдове, специальный научный термин еще не придуман, считает политический эксперт и журналист Дмитрий Чубашенко (далее…).
«Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».
Действуют нынешние власти предельно жестко, подчиняясь единственной цели — полный захват страны (далее…).