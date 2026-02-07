В Ростове спустя восемь месяцев выписали из больницы пострадавшую при атаке БПЛА

В Ростове после 190 дней на ИВЛ и всего восьми месяцев лечения выписали женщину, пострадавшую при атаке БПЛА в Новороссийске. Как сообщили в минздраве Донского региона, 42-летняя ростовчанка идет на поправку.
Пациентка получила тяжелейшую минно-взрывную травму в мае прошлого года, когда находилась в Новороссийске. Сначала помощь оказали местные врачи и из Краснодара, затем ее перевезли в Ростов.
— Медики диагностировали множественные переломы и обширные повреждения, потребовавшие пересадки кожи. Женщина не могла дышать самостоятельно и почти полгода была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, — рассказали в минздраве.
За ее жизнь боролся большой коллектив Городской больницы скорой медицинской помощи. В лечении участвовали анестезиологи-реаниматологи, хирурги, травматологи, ожоговые хирурги, неврологи и специалисты диагностических служб. После того как пациентка пришла в сознание, с ней также занимался логопед.
Усилия медиков увенчались успехом. После 190 дней на ИВЛ женщина начала дышать самостоятельно, общаться с родными и даже читать стихи Сергея Есенина.
— Операция по пересадке кожи прошла успешно, динамика восстановления хорошая, — сообщил заведующий Межтерриториальным ожоговым центром Максим Новиков. Он отметил, что впереди еще долгая реабилитация, но главное — пациентка возвращается к полноценной жизни.
После выписки женщину на машине скорой помощи доставили в Ростовский государственный медицинский университет для продолжения реабилитации.
