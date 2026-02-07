Ричмонд
Правительство выделило десять миллиардов рублей на жилищные сертификаты

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Правительство РФ выделило свыше 10 миллиардов рублей на предоставление россиянам жилищных сертификатов в 2026 году, сообщили в российском кабмине.

«В 2026 году свыше 10 миллиардов рублей будет направлено на предоставление гражданам сертификатов на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета. Распоряжение о распределении таких документов подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

Как напомнили в кабмине, рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильём которых предусмотрено федеральным законом. В их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

«Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий», — уточнили в правительстве.