Правительство выделило десять миллиардов рублей на жилищные сертификаты

Как напомнили в кабмине, рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильём которых предусмотрено федеральным законом. В их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.