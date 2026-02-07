Куда обращаться алматинцам по вопросам уборки снега

В Алматы коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий осадков. За 6 февраля в городе выпало 6 см снега, в горной местности — до 10 см, сообщили в акимате.
В целях обеспечения бесперебойного движения автотранспорта и своевременной очистки улично-дорожной сети службы переведены в режим повышенной готовности. В работах задействованы 2,2 тыс. дорожных рабочих, на линии — 1,3 тыс. единиц спецтехники. Механизированная уборка тротуаров и мест общего пользования ведется с привлечением 95 единиц малогабаритной техники. Производится посыпка противогололедными материалами. В горной местности сформированы три колонны по сгребанию снега.
Работы ведутся в круглосуточном режиме.
По вопросам уборки снега жители могут обращаться в Общественную приемную акимата города Алматы «Open Almaty»:
- по номеру 1308;
- через официальные аккаунты Facebook и Instagram @openalmaty.
Обращения, направленные через соцсети, принимаются и оперативно обрабатываются, заверяют в акимате.