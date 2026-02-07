Куда обращаться алматинцам по вопросам уборки снега

В целях обеспечения бесперебойного движения автотранспорта и своевременной очистки улично-дорожной сети службы переведены в режим повышенной готовности. В работах задействованы 2,2 тыс. дорожных рабочих, на линии — 1,3 тыс. единиц спецтехники. Механизированная уборка тротуаров и мест общего пользования ведется с привлечением 95 единиц малогабаритной техники. Производится посыпка противогололедными материалами. В горной местности сформированы три колонны по сгребанию снега.