Российские туристы массово отравились в отеле на Пхукете

Массовое отравление российских туристов произошло в одном из отелей Пхукета. Как сообщает Baza, за последние две недели заболело как минимум 19 человек.
Одна из пострадавших в отеле MBC Condotel рассказала, что в ее группе признаки недомогания проявились у шести туристов. На следующий день после прилета у нее и ее подруги начались резкие боли в животе и тошнота.
Спустя сутки с рвотой и аналогичными симптомами заболели мать и ее пятилетний сын. Позже тошнота, диарея и рвота возникли у восьмилетней дочери женщины, а также у 50-летнего мужчины, летевшего с ними тем же рейсом.
Болезнь протекает тяжело и продолжительно. В медучреждениях пациентам назначают азитромицин и амоксиклав — такая схема лечения может указывать на бактериальную природу инфекции. По мнению отдыхающих, источником заражения могла стать водопроводная вода, передает Telegram-канал.
7 января массовое отравление детей-спортсменов также произошло в отеле в Сочи. Предварительно, всего пострадало около 100 человек. Инцидент произошел в отеле при спортивном комплексе «Лоо-арена».
Кроме того, ранее представители Роспотребнадзора опечатали склад с напитком Aloe Vera в Пензе из-за инцидента с детьми, отравившимися ацетоном.