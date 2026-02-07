Ричмонд
4 самых частых страха онкобольных перед химиотерапией и как их побороть

Страхи перед предстоящим курсом химиотерапии, включая переживания о ходе лечения и возможных побочных эффектах, — это абсолютно нормальная реакция, рассказала врач-нейропсихолог Светлана Пуля. По её словам, для снижения тревоги от неизвестности важно заранее детально ознакомиться с процедурой, изучить тематические материалы, посмотреть кабинет для лечения и задать все вопросы лечащему врачу.

Источник: Life.ru

Также психолог рекомендовала вести дневник эмоций и обращаться к историям из пациентских сообществ, где люди, уже прошедшие терапию, делятся своим опытом и поддерживают других. Опасения, что химиопрепараты могут навредить организму сильнее, чем сама болезнь, врач назвала вредным мифом. Современная поддерживающая терапия эффективно снижает побочные действия, а схему лечения при необходимости можно скорректировать.

«Дам такой совет: общайтесь с людьми, которые прошли через химиотерапию и по-прежнему социально активны: их опыт вдохновляет и показывает, что лечение работает», — отметила собеседница Здоровья Mail.

Что касается конкретных побочных эффектов — таких как выпадение волос, тошнота или изменения кожи — специалист подтвердила, что они действительно могут возникать, но носят временный характер. Для преодоления страха можно попробовать превратить заботу о внешности в игру, подбирая стильные головные уборы или парики, а также вести записи о реакции на продукты, чтобы скорректировать питание. Для борьбы со стрессом помогут дыхательные техники и медитация.

Ещё один распространённый страх — возможное отчуждение со стороны знакомых. Однако, по словам Пули, близкие люди чаще всего оказывают серьёзную поддержку, а пациентские сообщества помогают почувствовать, что человек не остаётся один на один с болезнью. Специалист подчёркивает: психологическая помощь при онкологическом диагнозе так же важна, как и медицинская, и обращаться за ней — нормально.

Ранее пластический хирург раскрыл, как распознать зависимость от операций. Кроме того, для россиян составили топ-6 самых эффективных операций с быстрой реабилитацией.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.