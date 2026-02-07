4 самых частых страха онкобольных перед химиотерапией и как их побороть

Ещё один распространённый страх — возможное отчуждение со стороны знакомых. Однако, по словам Пули, близкие люди чаще всего оказывают серьёзную поддержку, а пациентские сообщества помогают почувствовать, что человек не остаётся один на один с болезнью. Специалист подчёркивает: психологическая помощь при онкологическом диагнозе так же важна, как и медицинская, и обращаться за ней — нормально.