4 самых частых страха онкобольных перед химиотерапией и как их побороть

Также психолог рекомендовала вести дневник эмоций и обращаться к историям из пациентских сообществ, где люди, уже прошедшие терапию, делятся своим опытом и поддерживают других. Опасения, что химиопрепараты могут навредить организму сильнее, чем сама болезнь, врач назвала вредным мифом. Современная поддерживающая терапия эффективно снижает побочные действия, а схему лечения при необходимости можно скорректировать.
«Дам такой совет: общайтесь с людьми, которые прошли через химиотерапию и по-прежнему социально активны: их опыт вдохновляет и показывает, что лечение работает», — отметила собеседница Здоровья Mail.
Что касается конкретных побочных эффектов — таких как выпадение волос, тошнота или изменения кожи — специалист подтвердила, что они действительно могут возникать, но носят временный характер. Для преодоления страха можно попробовать превратить заботу о внешности в игру, подбирая стильные головные уборы или парики, а также вести записи о реакции на продукты, чтобы скорректировать питание. Для борьбы со стрессом помогут дыхательные техники и медитация.
Ещё один распространённый страх — возможное отчуждение со стороны знакомых. Однако, по словам Пули, близкие люди чаще всего оказывают серьёзную поддержку, а пациентские сообщества помогают почувствовать, что человек не остаётся один на один с болезнью. Специалист подчёркивает: психологическая помощь при онкологическом диагнозе так же важна, как и медицинская, и обращаться за ней — нормально.
