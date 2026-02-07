В Красноярске модернизируют три школы

В Красноярске в рамках национального проекта «Молодежь и дети» модернизируют три школы. Так, на площадке № 2 образовательного комплекса «Покровский» (улица Степана Разина) обновят здание и уличное спортивное пространство.
Второй объект — филиал гимназии № 13 (бывшая 30-я школа, улица Лесная). Там в настоящее время монтируют внутренние сети и отделывают помещения. До этого здесь уже капитально отремонтировали кровлю и фундамент, сделали новую спортплощадку.
Третья — школа № 94 (улица Московская). Здесь выполнено более 60% работ. А в 2024 году была отремонтирована спортплощадка.
Накануне глава Красноярска Сергей Верещагин побывал на объектах. Он отметил, что, поскольку речь идет о комплексной модернизации, то каждой школе предусмотрен ремонт самого здания, благоустройство, монтаж систем безопасности, поставка оборудования, в том числе в пищеблоки. Есть отдельные вопросы, но глава города пообещал решить их, в том числе и финансовые.