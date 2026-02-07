В Красноярске модернизируют три школы

Накануне глава Красноярска Сергей Верещагин побывал на объектах. Он отметил, что, поскольку речь идет о комплексной модернизации, то каждой школе предусмотрен ремонт самого здания, благоустройство, монтаж систем безопасности, поставка оборудования, в том числе в пищеблоки. Есть отдельные вопросы, но глава города пообещал решить их, в том числе и финансовые.