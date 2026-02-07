ЖКХ подсчитало, сколько сэкономят минчане из-за переноса повышения тарифов ЖКУ. Подробности БелТА рассказала генеральный директор государственной организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.
Ранее президент Беларуси Александр принял решение отменить повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз. Тарифы будут повышены не с 1 января, а с 1 марта.
Гендиректор ЖКХ Минска уточнила, что поручение главы государства было принято в работу. В частности, Мингорисполком подготовил соответствующий проект решения, которое проходит согласование с заинтересованными государственными органами.
Марина Толстик обратила внимание, что организациями, которые осуществляют расчет, учет, начисления жилищно-коммунальных услуг, уже ведется наполнение базы. Результатом станет формирование счет-извещений оплаты за ЖКУ. Она добавила, что в жировках в графе тарифы минчане увидят привычные цифры.
— Начисление платы за ЖКУ за январь и февраль будет выполнено по тарифам 2025 года. Это позволит сэкономить 22 белорусских рубля за каждый из двух первых месяцев текущего года, — подчеркнула генеральный директор.
Она заметила, что названные цифры приведены из расчета на двухкомнатную квартиру с тремя проживающими (при нормативном потреблении услуг) при условии замораживания тарифов в первые два месяца 2026 года.
Толстик заявила, что подход, связанный с переносом сроков повышения тарифов, был принят с целью недопущения дополнительной нагрузки на граждан при оплате ЖКУ.
