В Усть-Илимске открыли мемориальную доску участнику СВО Сергею Шевченко

В августе 2024 года он совершил героический поступок, вытащив сослуживца из-под завалов блиндажа после атаки вражеского дрона. За это его представили к медали «За храбрость». Сергей Шевченко погиб в январе 2025 года при освобождении населенного пункта, который носил то же название, что и его фамилия, — Шевченко.