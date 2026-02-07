В Усть-Илимске открыли мемориальную доску участнику СВО Сергею Шевченко

В средней школе № 5 города Усть-Илимска открыли мемориальную доску в честь погибшего участника специальной военной операции Сергея Шевченко. Как сообщил мэр города Эдуард Симонов, он был выпускником этой школы.
Сергей Шевченко родился в Усть-Илимске в 1991 году. После школы и колледжа он прошел срочную службу на Тихоокеанском флоте, где дослужился до звания мичмана. В сентябре 2022 года он ушел «за ленточку», служил связистом в штурмовой роте.
В августе 2024 года он совершил героический поступок, вытащив сослуживца из-под завалов блиндажа после атаки вражеского дрона. За это его представили к медали «За храбрость». Сергей Шевченко погиб в январе 2025 года при освобождении населенного пункта, который носил то же название, что и его фамилия, — Шевченко.
— Мы благодарны Героям, которые пожертвовали жизнью ради будущего нашей страны. Мы навсегда сохраним память о вашем подвиге во имя Отечества! — сказал Эдуард Симонов.
