Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель

Диетолог Поляков: картофель запрещён людям с непереносимостью паслёновых.

Источник: Комсомольская правда

Картофель, один из самых распространённых продуктов питания, содержит витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты, однако подходит далеко не всем. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, картофель категорически запрещён людям с индивидуальной непереносимостью паслёновых, а также при аллергии или непереносимости самого продукта.

«Кроме того, картофель входит в число запрещённых продуктов при некомпенсированном сахарном диабете и ряде других заболеваний. Речь идёт о тяжёлых нарушениях углеводного обмена, когда потребление любых углеводов может ухудшить состояние человека», — отметил эксперт.

Поляков добавил, что при ожирении, компенсированном сахарном диабете и метаболическом синдроме картофель допустим, но только в ограниченных количествах.

«Это крахмалистая пища, которая быстро расщепляется до простых углеводов, то есть глюкозы. Картофель может повышать уровень сахара в крови и способствовать накоплению жировой ткани», — пояснил врач.

Тем временем диетолог Нурия Дианова предупредила, что отказ от сливочного масла в пользу качественных растительных спредов снижает общую смертность на 15% и риск рака на 17%. Эксперт рассказала о соответствующим исследовании учёных, передает Life.ru.