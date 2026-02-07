Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель

Картофель, один из самых распространённых продуктов питания, содержит витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты, однако подходит далеко не всем. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.
По словам специалиста, картофель категорически запрещён людям с индивидуальной непереносимостью паслёновых, а также при аллергии или непереносимости самого продукта.
«Кроме того, картофель входит в число запрещённых продуктов при некомпенсированном сахарном диабете и ряде других заболеваний. Речь идёт о тяжёлых нарушениях углеводного обмена, когда потребление любых углеводов может ухудшить состояние человека», — отметил эксперт.
Поляков добавил, что при ожирении, компенсированном сахарном диабете и метаболическом синдроме картофель допустим, но только в ограниченных количествах.
«Это крахмалистая пища, которая быстро расщепляется до простых углеводов, то есть глюкозы. Картофель может повышать уровень сахара в крови и способствовать накоплению жировой ткани», — пояснил врач.
Тем временем диетолог Нурия Дианова предупредила, что отказ от сливочного масла в пользу качественных растительных спредов снижает общую смертность на 15% и риск рака на 17%. Эксперт рассказала о соответствующим исследовании учёных, передает Life.ru.