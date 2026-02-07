СК заявил о бродяжничестве и попрошайничестве убитого в Петербурге 9-летнего мальчика

По данным следствия, должностные лица школы и учреждения соцобслуживания Красносельского района бездействовали. Семья, в которой воспитывалось семеро детей, состояла на учёте с 2025 года, однако профилактическая работа с матерью не проводилась.
Сотрудники школы знали, что один из детей достиг школьного возраста, но не помогли его зачислить. Социальные работники располагали информацией о жизни детей в антисанитарных условиях, их бродяжничестве и попрошайничестве, но не уведомили органы опеки. Тело ребёнка было обнаружено в водоёме Ломоносовского района 3 февраля.
Напомним, тело 9-летнего Паши было найдено спасателями в водоёме Ленинградской области. По данным следствия, ребёнка избили до смерти, после чего сбросили в воду. Задержанный, 38-летний Пётр Жилкин, признал вину в совершении убийства, ему грозит пожизненное лишение свободы. Согласно версии следствия, он предлагал мальчику деньги за интимные услуги, а получив отказ и опасаясь разоблачения, решил убить ребёнка. Суд уже избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
