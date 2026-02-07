СК заявил о бродяжничестве и попрошайничестве убитого в Петербурге 9-летнего мальчика

Напомним, тело 9-летнего Паши было найдено спасателями в водоёме Ленинградской области. По данным следствия, ребёнка избили до смерти, после чего сбросили в воду. Задержанный, 38-летний Пётр Жилкин, признал вину в совершении убийства, ему грозит пожизненное лишение свободы. Согласно версии следствия, он предлагал мальчику деньги за интимные услуги, а получив отказ и опасаясь разоблачения, решил убить ребёнка. Суд уже избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.