Церемония открытия Олимпиады-2026 в Италии

Основные события развернулись на знаменитом миланском стадионе «Сан-Сиро», а в Предаццо, Ливиньо и Кортине-д’Ампеццо зажгутся факелы, символизирующие огонь Игр. Главным голосом вечера станет легендарный итальянский тенор Андреа Бочелли, чье выступление уже украшало открытие Олимпиады в Турине в 2006 году. К нему присоединится мировая звезда, американская певица Мэрайя Кэри. Особое место в программе займет дань уважения выдающемуся модельеру Джорджо Армани, чья жизнь оборвалась в прошлом году. Российские спортсмены, в количестве тринадцати человек, принимают участие в Играх, но под особыми условиями. Они выступают в «нейтральном статусе», что означает отсутствие национальной символики, флагов и гимнов. Российские атлеты не принимают участия в церемонии открытия. Кроме того, трансляция Олимпиады в России будет доступна только через онлайн-сервисы. Это связано с решением Международного олимпийского комитета, который в 2023 году ограничил права России и Беларуси на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Вместо этого, телезрители смогут увидеть документальный фильм, посвященный Олимпиаде 2014 года в Сочи. Стоит отметить, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже также не транслировались по российскому телевидению.