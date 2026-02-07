Следствие изъяло у Лерчек украшения премиальных брендов и 46 млн рублей

Согласно документам, в ходе обыска в её доме были обнаружены и изъяты ювелирные изделия брендов Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и других. Среди них — восемь браслетов, несколько пар серёг, ожерелья, а также часы Chopard, Rolex и Cartier. Все изъятые ценности упакованы в коробку и хранятся в камере хранения у следователя.
Также в ходе обыска были найдены и арестованы наличные средства на сумму около 46 миллионов рублей.
Защита Чекалиной в суде заявляла, что на драгоценности не был наложен арест и они не признаны вещественными доказательствами, а потому нет оснований для их дальнейшего хранения у следствия. Адвокаты просили вернуть украшения и часы, ссылаясь на то, что из-за домашнего ареста их клиентка лишена возможности зарабатывать. Суд, однако, постановил, что окончательное решение по судьбе изъятых предметов будет принято по итогам рассмотрения дела.
Ранее блогерша Лерчек не признала свою вину в деле о незаконном выводе средств, заявив, что обвинения для неё неясны. По её словам, она лично никогда не получала оплату за проводимые онлайн-марафоны, а лишь занималась созданием контента, в то время как все финансовые операции осуществлял её бывший муж Артём Чекалин. В середине декабря задолженность блогерши Лерчек перед ФНС превышала 173 млн рублей. К концу месяца ей удалось частично погасить долг примерно на 3 млн рублей, однако общая сумма обязательств уменьшилась незначительно и на данный момент составляет около 171,5 млн рублей.
