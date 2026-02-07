Следствие изъяло у Лерчек украшения премиальных брендов и 46 млн рублей

Ранее блогерша Лерчек не признала свою вину в деле о незаконном выводе средств, заявив, что обвинения для неё неясны. По её словам, она лично никогда не получала оплату за проводимые онлайн-марафоны, а лишь занималась созданием контента, в то время как все финансовые операции осуществлял её бывший муж Артём Чекалин. В середине декабря задолженность блогерши Лерчек перед ФНС превышала 173 млн рублей. К концу месяца ей удалось частично погасить долг примерно на 3 млн рублей, однако общая сумма обязательств уменьшилась незначительно и на данный момент составляет около 171,5 млн рублей.