22 года ожидания и 21 номинация: Названы актёры-рекордсмены премии «Оскар»

В преддверии 98-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 15 марта, Кино Mail вспомнило актёров, чьи достижения уже вошли в историю кинематографа. Например, Леонардо ДиКаприо, вновь представленный в номинациях в этом году, ждал своей первой статуэтки 22 года после дебютного выдвижения в 1994-м за роль в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа?». Однако награду он получил лишь в 2016 году за главную роль в драме «Выживший».