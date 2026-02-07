Ричмонд
22 года ожидания и 21 номинация: Названы актёры-рекордсмены премии «Оскар»

В преддверии 98-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 15 марта, Кино Mail вспомнило актёров, чьи достижения уже вошли в историю кинематографа. Например, Леонардо ДиКаприо, вновь представленный в номинациях в этом году, ждал своей первой статуэтки 22 года после дебютного выдвижения в 1994-м за роль в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа?». Однако награду он получил лишь в 2016 году за главную роль в драме «Выживший».

Источник: Life.ru

Абсолютным рекордсменом по количеству номинаций среди всех актёров остаётся Мэрил Стрип, которая выдвигалась на «Оскар» 21 раз. Первый приз она получила в 1980 году как лучшая актриса второго плана за фильм «Крамер против Крамера», а затем ещё дважды побеждала в главной номинации — за роли в картинах «Выбор Софи» и «Железная леди».

Самым титулованным актёром в истории премии, обладающим тремя статуэтками, является Джек Николсон. Он побеждал как в категориях главной роли — за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Лучше не бывает», — так и за роль второго плана в ленте «Язык нежности». При этом непревзойдённый рекорд по количеству «Оскаров» среди актрис принадлежит Кэтрин Хепбёрн, которая четыре раза удостаивалась награды за лучшую женскую роль, причём последнюю получила в возрасте 75 лет за фильм «На золотом пруду».

Ранее были объявлены номинанты на «Оскар-2026». Life.ru разобрал пять самых ярких фильмов и рассказал, какие из них действительно стоит посмотреть до церемонии.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.