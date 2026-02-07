Сабуров покинул аэропорт Алма-Аты через VIP-зону, избегая общения с прессой

На опубликованных кадрах видно, как комик в сопровождении сотрудников аэропорта покидает его территорию через VIP-зону, при этом персонал аэропорта пытается мешать журналистам снимать Сабурова на видео. Сам артист при этом не взаимодействовал с прессой.
6 февраля в правоохранительных органах России сообщили ТАСС, что Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет из-за критики артистом СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства. Запрет введен 30 января. Сотрудники правоохранительных органов сообщили ему об этом в пятницу во Внуково при прилете из Дубая.
Артиста в 2025 году оштрафовали за нарушение сроков пребывания в России на 5 тыс. рублей. В правоохранительных органах также сообщали, что Сабуров не стал оформлять российское гражданство из-за опасения санкций и связанных с ними последствий.