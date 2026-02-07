Сабуров покинул аэропорт Алма-Аты через VIP-зону, избегая общения с прессой

6 февраля в правоохранительных органах России сообщили ТАСС, что Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет из-за критики артистом СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства. Запрет введен 30 января. Сотрудники правоохранительных органов сообщили ему об этом в пятницу во Внуково при прилете из Дубая.