Назван средний размер социальной пенсии после повышения в апреле 2026 года

По её словам, индексация будет проведена на 6,8% в соответствии с федеральным прожиточным минимумом пенсионера, который с начала 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Исходя из данных Социального фонда России, где средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года оценивался в 15 514,1 рубля, после повышения он достигнет 16 569,06 рубля.