Назван средний размер социальной пенсии после повышения в апреле 2026 года

С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России после индексации составит около 16,5 тысячи рублей. Такой расчёт привела эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Источник: Life.ru

По её словам, индексация будет проведена на 6,8% в соответствии с федеральным прожиточным минимумом пенсионера, который с начала 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Исходя из данных Социального фонда России, где средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года оценивался в 15 514,1 рубля, после повышения он достигнет 16 569,06 рубля.

Фактический размер выплаты будет зависеть от её вида, а также от наличия региональных доплат и коэффициентов, отметила эксперт в беседе с ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что социальные пенсии миллионов россиян будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года. В Министерстве труда и социальной защиты отмечают, что повышение объёма выплат увидят у себя на счетах почти 4,3 млн человек.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.