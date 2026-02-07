Назван средний размер социальной пенсии после повышения в апреле 2026 года

По её словам, индексация будет проведена на 6,8% в соответствии с федеральным прожиточным минимумом пенсионера, который с начала 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Исходя из данных Социального фонда России, где средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года оценивался в 15 514,1 рубля, после повышения он достигнет 16 569,06 рубля.
Фактический размер выплаты будет зависеть от её вида, а также от наличия региональных доплат и коэффициентов, отметила эксперт в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что социальные пенсии миллионов россиян будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года. В Министерстве труда и социальной защиты отмечают, что повышение объёма выплат увидят у себя на счетах почти 4,3 млн человек.
