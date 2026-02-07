В Госдуме призвали сократить объем домашнего задания в школах

Выполнение домашних заданий — вечный камень преткновения в семьях: споры, слезы и усталость с обеих сторон. Что, если проблема не в заданиях, а в отношении к ним? Цель «домашки» не только в повторении пройденного материала, но и в развитии личности ребенка. Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала, как помочь школьнику учиться самостоятельно и сохранить мир в семье.