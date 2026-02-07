В Госдуме призвали сократить объем домашнего задания в школах

Объем домашнего задания в школах следует сократить, поскольку из-за использования школьниками искусственного интеллекта оно стало неэффективным. Об этом в субботу, 7 февраля, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По его словам, дети прибегают к помощи нейросетей, так как у них нет полноценной школьной жизни и общения со сверстниками.
— Перегруз от обилия домашних заданий сумасшедший, погулять с друзьями некогда, мотивации никакой, вот они и пытаются схитрить, — сказал депутат.
Политик отметил, что если не предпринять меры, то вскоре школьники не смогут успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ, даже если будут заниматься с репетиторами. Миронов также добавил, что полностью отменять домашние задания нецелесообразно, и необходимо сделать акцент на уроках в школе, передает ТАСС.
Выполнение домашних заданий — вечный камень преткновения в семьях: споры, слезы и усталость с обеих сторон. Что, если проблема не в заданиях, а в отношении к ним? Цель «домашки» не только в повторении пройденного материала, но и в развитии личности ребенка. Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала, как помочь школьнику учиться самостоятельно и сохранить мир в семье.