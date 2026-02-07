На улице 9 Мая построят дом для реализации программы реновации

«Согласно проекту, новостройка из одной жилой секции появится на земельном участке площадью около 3,9 тысячи квадратных метров. Ее возведут по адресу: улица 9 Мая, владение 24. В нем запроектировано 152 квартиры общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров», — уточнил Щербаков.