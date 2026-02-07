На улице 9 Мая построят дом для реализации программы реновации

Согласован проект нового жилого дома в рамках программы реновации по адресу: улица 9 Мая, владение 24, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
«Согласно проекту, новостройка из одной жилой секции появится на земельном участке площадью около 3,9 тысячи квадратных метров. Ее возведут по адресу: улица 9 Мая, владение 24. В нем запроектировано 152 квартиры общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров», — уточнил Щербаков.
Первый этаж займут нежилые помещения общественного назначения, а также входная группа с вестибюлем, колясочной, комнатой консьержа и зоной для почтовых ящиков.
Проект соответствует современным требованиям пожарной безопасности: предусмотрена незадымляемая лестничная клетка, а лифтовый блок будет отделен от коридоров противопожарными дверями. Все помещения, включая квартиры, будут оснащены автоматическими системами противопожарной сигнализации.
Также предусмотрено комплексное благоустройство придомовой территории: здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и пешеходные дорожки. В местах общего пользования будет создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.
Ранее Щербаков сообщил о согласовании проекта нового многоквартирного дома на улице Наташи Ковшовой, земельный участок 1, который также строится в рамках программы реновации. Этот трехсекционный дом будет возведен на участке площадью 0,8 гектара. В новом здании планируется 369 квартир общей площадью более 23 тысяч квадратных метров.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, включая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы её реализации.