Жители села в Ростовской области остались без воды 7 февраля

Село в Ростовской области оказалось без водоснабжения в субботу, 7 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Донского региона Антонина Пшеничная.
— Отключение затронуло село Кулешовка в Азовском районе. Причиной стала необходимость проведения срочных ремонтных работ на водоводе, расположенном на территории промзоны, — пояснила министр.
Ориентировочное время завершения ремонта и восстановления подачи воды назначено на 13:00 7 февраля.
— Ответственной за работы назначена организация УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Водоснабжение будет возобновлено после заполнения централизованной системы.
— На время отключения для жителей организован подвоз воды. Чтобы получить воду, необходимо оставить заявку по телефону: 8 (863) 429−83−00.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.