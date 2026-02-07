Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители села в Ростовской области остались без воды 7 февраля

Ремонтируют трубопровод, цистерны выезжают по заявкам: Отключение воды в Ростовской области 7 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Село в Ростовской области оказалось без водоснабжения в субботу, 7 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Донского региона Антонина Пшеничная.

— Отключение затронуло село Кулешовка в Азовском районе. Причиной стала необходимость проведения срочных ремонтных работ на водоводе, расположенном на территории промзоны, — пояснила министр.

Ориентировочное время завершения ремонта и восстановления подачи воды назначено на 13:00 7 февраля.

— Ответственной за работы назначена организация УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Водоснабжение будет возобновлено после заполнения централизованной системы.

— На время отключения для жителей организован подвоз воды. Чтобы получить воду, необходимо оставить заявку по телефону: 8 (863) 429−83−00.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.