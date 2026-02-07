Гладков рассказал о карте в МAX для помощи жителям после обстрелов

БЕЛГОРОД, 7 фев — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новой интерактивной карте с важной для жителей информацией, размещенную в национальном мессенджере «Мах».
«Мы в том числе и подготовили интерактивную карту, на которой сейчас разместили, как нам кажется, полезную информацию и готовы её увеличивать по вашим запросам. Сейчас разместили на них временные пункты обогрева, развоз воды, адреса тех магазинов и аптек, которые будут работать и обеспечены генерацией. Размещу эту интерактивную карту в “МАХ”, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков пояснил, что для распространения информации выбран мессенджер Мах, чтобы использовать все доступные каналы связи, включая национальные цифровые платформы. Губернатор также призвал белгородцев направлять свои предложения о том, какую еще информацию стоит добавить на карту, чтобы сделать сервис максимально удобным для пользователей.