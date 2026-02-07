В Беларуси хирурги провели первую операцию с помощью робота. Подробности рассказали в Министерстве здравоохранения.
Первая операция с использованием робота была выполнена в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Ее провел директор центра, член Совета Республики, профессор, академик Олег Руммо.
В Минздраве сообщили, что роботизированный хирургический комплекс Medbot применяется в ряде ведущих госпиталей по онкоурологии, онкохирургии, а в частности — онкохирургии печени и поджелудочной железы. Для того, чтобы научиться работать на оборудовании, несколько бригад белорусских специалистов ездили на стажировку в Китай.
«Роботизированный комплекс в МНПЦ — это первый аппарат в системе учреждений здравоохранения Минздрава», — подчеркнули в ведомстве.
