В Беларуси хирурги провели первую операцию с помощью робота

В Минздраве сообщили, что роботизированный хирургический комплекс Medbot применяется в ряде ведущих госпиталей по онкоурологии, онкохирургии, а в частности — онкохирургии печени и поджелудочной железы. Для того, чтобы научиться работать на оборудовании, несколько бригад белорусских специалистов ездили на стажировку в Китай.