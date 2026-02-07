Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси хирурги провели первую операцию с помощью робота

Операцию при помощи китайского роботизированного комплекса провели белорусские хирурги.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси хирурги провели первую операцию с помощью робота. Подробности рассказали в Министерстве здравоохранения.

Первая операция с использованием робота была выполнена в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Ее провел директор центра, член Совета Республики, профессор, академик Олег Руммо.

В Минздраве сообщили, что роботизированный хирургический комплекс Medbot применяется в ряде ведущих госпиталей по онкоурологии, онкохирургии, а в частности — онкохирургии печени и поджелудочной железы. Для того, чтобы научиться работать на оборудовании, несколько бригад белорусских специалистов ездили на стажировку в Китай.

«Роботизированный комплекс в МНПЦ — это первый аппарат в системе учреждений здравоохранения Минздрава», — подчеркнули в ведомстве.

Кстати, три флагманских центра экстренной медпомощи будут созданы в Минске.

Тем временем ЖКХ подсчитало, сколько сэкономят минчане из-за переноса повышения тарифов ЖКУ.

Ранее Минтранс сказал, откажет ли таксист в перевозке ребенка без детского кресла.