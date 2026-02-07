В Башкирии сохраняется угроза бешенства из-за нехватки вакцин для диких животных

В Башкирии по-прежнему высока угроза вспышек бешенства, а в районах часто вводят карантин. Главная причина, по мнению экспертов, острая нехватка вакцин для иммунизации диких животных, которые являются основным источником болезни.
Как пояснил основатель центра «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников в интервью Ufa1.ru, домашних питомцев прививают исправно, но опасность исходит от лесных обитателей. Их вакцинируют с помощью специальных приманок, раскладываемых вокруг населенных пунктов. Однако препаратов сейчас закупается слишком мало для создания полноценной буферной зоны.
Эксперт отметил, что проблема не в работе местных ветеринаров, которые хорошо знают свою задачу, а в недостаточном финансировании и организации поставок вакцин на республиканском уровне.
