В Башкирии сохраняется угроза бешенства из-за нехватки вакцин для диких животных

Как пояснил основатель центра «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников в интервью Ufa1.ru, домашних питомцев прививают исправно, но опасность исходит от лесных обитателей. Их вакцинируют с помощью специальных приманок, раскладываемых вокруг населенных пунктов. Однако препаратов сейчас закупается слишком мало для создания полноценной буферной зоны.