Движение транспорта ограничат в центре Краснодара 12 февраля

12 февраля в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в мэрии краевой столицы.
Ограничения будут действовать с 06:00 до 14:00 по улице Гимназической — на участке от Красноармейской до Рашпилевской. Также с 10:00 до 14:00 проезд будет запрещен по улице Красной — от Ленина до Гоголя.
Это связано с проведением реконструкции военных действий, приуроченных к историческому событию — бою освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
В эти же часы участки улиц Гимназической и Красной освободят от припаркованного транспорта. Парковочные места будут предусмотрены только для участников реконструкции.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара призывают водителей заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения дорожной ситуации, чтобы избежать неудобств.