Движение транспорта ограничат в центре Краснодара 12 февраля

На Гимназической и Красной в Краснодаре временно ограничат движение.

Источник: Комсомольская правда

12 февраля в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в мэрии краевой столицы.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 14:00 по улице Гимназической — на участке от Красноармейской до Рашпилевской. Также с 10:00 до 14:00 проезд будет запрещен по улице Красной — от Ленина до Гоголя.

Это связано с проведением реконструкции военных действий, приуроченных к историческому событию — бою освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

В эти же часы участки улиц Гимназической и Красной освободят от припаркованного транспорта. Парковочные места будут предусмотрены только для участников реконструкции.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара призывают водителей заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения дорожной ситуации, чтобы избежать неудобств.

