Онищенко сообщил о случаях заражения гриппом B в Москве

«Многие десятилетия наблюдений выявили такую закономерность, что подъем начинается — лидирует грипп А, а уже на излете присоединяется к ним грипп В, и уже на более низких уровнях, потому что гриппом А большинство успевает переболеть. Там, где привиты хорошо, он просто угасает», — заключил Онищенко.