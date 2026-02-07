Онищенко сообщил о случаях заражения гриппом B в Москве

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Случаи заражения гриппом B зафиксированы в Москве, он менее заразен и традиционно появляется ближе к концу сезона, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Да, в Москве начался грипп B… Был он, как правило, менее контагиозен, но более тяжело протекает», — рассказал Онищенко.
Он уточнил, что в России прививают от гриппа четырехвалентной вакциной, в нее входит два штамма гриппа А и два штамма гриппа В.
«Многие десятилетия наблюдений выявили такую закономерность, что подъем начинается — лидирует грипп А, а уже на излете присоединяется к ним грипп В, и уже на более низких уровнях, потому что гриппом А большинство успевает переболеть. Там, где привиты хорошо, он просто угасает», — заключил Онищенко.