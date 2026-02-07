Иван Носков: сформирован топ-20 пространств в Самаре для благоустройства

В Самаре сформирован топ-20 общественных пространств, которые войдут в рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2027 год. Всего поступило порядка 40 тысяч предложений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Самары Иван Носков.
«Отмечу, что самарцы чаще стали выбирать небольшие территории, которые возможно сделать за один сезон, а не растягивать на несколько этапов. “Долгострои”, которые уже сформировались в городе, конечно, тоже будем доделывать и максимально ускорять этот процесс. В городе достаточно возможностей, чтобы воплотить давно сформированные проекты в жизнь. Будем ими пользоваться!» — написал Иван Носков. В топ-20 вошли следующие общественные пространства:
Промышленный район — бульвар по ул. Стара-Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной, сквер Памяти Ветеранов;
Октябрьский район — скверы Николая Басова и Гагарина, детская площадка на Челюскинцев;
Советский район — сквер в районе дома 79 по ул. Аэродромной, сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина, сквер авиаконструкторов;
Красноглинский район — скверы «Южный» (поселок Южный) и имени академика Кузнецова;
Ленинский район — сквер Пушкина и Чкаловский сквер № 1;
Куйбышевский район — территория у ДК «Нефтяник», сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам;
Железнодорожный район — скверы на пересечении Мяги-Гагарина, у поликлиники № 13 в районе дома 75 по улице Гагарина;
Кировский район — сквер на пересечении Победы-Елизарова, пешеходная зона на Березовой аллее;
Самарский район — площадь Дзержинского.
Лидером по количеству поступивших предложений стал бульвар по улице Стара-Загора, но все может кардинально измениться в процессе общероссийского рейтингового голосования.