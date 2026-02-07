Скончался сибирский документалист и писатель Александр Косенков

За свою творческую карьеру он написал сценарии более чем к 60 документальным и телевизионным фильмам. Среди наиболее известных работ — «Дни будущих Будд», «Иркутская стенка», «Таежная повесть», «Время первых дорог», «Родом из Сибири», «В траве сидел кузнечик», а также художественные картины «Однажды осенью», «Перед свадьбой» и «Ночь на размышление».