Скончался сибирский документалист и писатель Александр Косенков

Александр Косенков многие годы работал на Иркутской, Братской и Новосибирской студиях телевидения. В Новосибирске он был главным редактором Издательского дома «Историческое наследие Сибири», а также сценаристом и режиссёром киностудии «Азия-фильм». Кроме того, Косенков возглавлял студию документального вещания Новосибирского телевидения и активно сотрудничал с региональными телекомпаниями.
За свою творческую карьеру он написал сценарии более чем к 60 документальным и телевизионным фильмам. Среди наиболее известных работ — «Дни будущих Будд», «Иркутская стенка», «Таежная повесть», «Время первых дорог», «Родом из Сибири», «В траве сидел кузнечик», а также художественные картины «Однажды осенью», «Перед свадьбой» и «Ночь на размышление».