«Экипаж справился»: космонавт Дмитрий Петелин прошел экстремальную тренировку на выживание в зимнем лесу

Космонавт Роскосмоса, Герой Российской Федерации Дмитрий Петелин успешно прошел комплексную тренировку по выживанию в зимнем лесу. Выпускник аэрокосмического факультета ЮУрГУ вместе с коллегами отрабатывал действия на случай аварийной посадки. Экипажу, включавшему астронавта NASA, предстояло организовать лагерь, построить укрытие и продержаться в ожидании спасателей при экстремально низких температурах — при двадцатиградусных морозах.
Тренировка, организованная Центром подготовки космонавтов, проходила в условиях рекордного снегопада. Несмотря на сложные условия, команда Петелина справилась со всеми задачами.
— Высота снежного покрова, действительно, очень большая, при перемещении по лагерю и сборе дров постоянно проваривались в снег, не говоря уже о расчистке местности для постройки укрытий — очень трудозатратно. Было непросто. К тому же сегодня мы построили два вида укрытия — это добавило трудности. Но я считаю, экипаж справился, — поделился после учений космонавт.
Итоги тренировки были оценены специалистами ЦПК как успешные. Для Дмитрия Петелина, имеющего за плечами уникальный опыт самого длительного полета на МКС (371 день) и шесть выходов в открытый космос, такие учения — неотъемлемая часть постоянной подготовки. Напомним, космонавт входит в дублирующий экипаж МКС-75.