С 10 февраля мост «777» в Красноярске закроют для большегрузов

Ограничение вводится для планового обследования конструкций моста. Его проведет МКУ «УДИБ». Водителям в этот период придется выбирать альтернативные маршруты: например, пересекать Енисей по Ермолаевскому (Путинскому) мосту. Запрет будет действовать по 1 июля 2026 года. Знаки установят на участке от проспекта Металлургов до улицы Одесской.