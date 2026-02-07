Ричмонд
С 10 февраля мост «777» в Красноярске закроют для большегрузов

С 10 февраля по мосту «777» в Красноярске запретят движение грузовых автомобилей тяжелее 3,5 тонн, сообщили в мэрии Красноярска.

Источник: Наш Красноярский край

Ограничение вводится для планового обследования конструкций моста. Его проведет МКУ «УДИБ». Водителям в этот период придется выбирать альтернативные маршруты: например, пересекать Енисей по Ермолаевскому (Путинскому) мосту. Запрет будет действовать по 1 июля 2026 года. Знаки установят на участке от проспекта Металлургов до улицы Одесской.