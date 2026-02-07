Белорус хотел обменять в банке 20 фунтов стерлингов, но кассир вызвала милицию

В январе 2026 года житель Гомеля пришел в банк, чтобы сдать валюту. Одна из них — 20 фунтов стерлингов — привлекла внимание кассира, и она нажала тревожную кнопку. Мужчина сообщил, что работал на литовскую компанию, занимаясь международными перевозками. Зарплату он получал в евро. Однако, находясь в Великобритании, часть денег белорус обменял на фунты.