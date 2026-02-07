Белорус хотел обменять в банке 20 фунтов стерлингов, но кассир вызвала милицию. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
В январе 2026 года житель Гомеля пришел в банк, чтобы сдать валюту. Одна из них — 20 фунтов стерлингов — привлекла внимание кассира, и она нажала тревожную кнопку. Мужчина сообщил, что работал на литовскую компанию, занимаясь международными перевозками. Зарплату он получал в евро. Однако, находясь в Великобритании, часть денег белорус обменял на фунты.
Согласно заключению эксперта, денежная купюра была изготовлена не предприятием, которое осуществляет производство продукции данного вида.
«Банкнота выполнена способом цветной струйной печати, защитная полосовая кинеграмма имитирована», — отметили в ведомстве.
Белорус получил уголовное дело из-за 20 фунтов стерлингов. Фото: sudexpert.gov.by.
По данному факту было заведено уголовное дело.
