Белорус хотел обменять в банке 20 фунтов стерлингов, но кассир вызвала милицию

Белорус получил уголовное дело из-за 20 фунтов стерлингов.

Источник: Комсомольская правда

Белорус хотел обменять в банке 20 фунтов стерлингов, но кассир вызвала милицию. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

В январе 2026 года житель Гомеля пришел в банк, чтобы сдать валюту. Одна из них — 20 фунтов стерлингов — привлекла внимание кассира, и она нажала тревожную кнопку. Мужчина сообщил, что работал на литовскую компанию, занимаясь международными перевозками. Зарплату он получал в евро. Однако, находясь в Великобритании, часть денег белорус обменял на фунты.

Согласно заключению эксперта, денежная купюра была изготовлена не предприятием, которое осуществляет производство продукции данного вида.

«Банкнота выполнена способом цветной струйной печати, защитная полосовая кинеграмма имитирована», — отметили в ведомстве.

Белорус получил уголовное дело из-за 20 фунтов стерлингов. Фото: sudexpert.gov.by.

По данному факту было заведено уголовное дело.

Ранее Нацбанк сказал, что происходит с долларами на руках у белорусов.

Кстати, Нацбанк сказал о суперподделках долларов в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про невыплату зарплат в Беларуси.

Кроме того, Минтруда раскрыло, как хотят защитить белорусов от невыплаты зарплат.

