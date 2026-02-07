Ричмонд
Креатив от молдавской сети аптек: Реклама препарата, помогающего бороться со стрессом, когда получил шокирующие счета за коммуналку — может, проще правительству слабительного выписать

Источник: Комсомольская правда

В Молдове сеть аптек объявила скидку на препарат от стресса на фоне роста счетов за газ.

Одна из крупных сетей аптек объявила о скидке на препарат, помогающий справляться со стрессом, на фоне значительного роста коммунальных платежей за газ и электроэнергию.

Может, проще правительству слабительного выписать? И вообще бесплатно им давать. Но контролировать прием.

