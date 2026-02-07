В Молдове сеть аптек объявила скидку на препарат от стресса на фоне роста счетов за газ.
Одна из крупных сетей аптек объявила о скидке на препарат, помогающий справляться со стрессом, на фоне значительного роста коммунальных платежей за газ и электроэнергию.
Может, проще правительству слабительного выписать? И вообще бесплатно им давать. Но контролировать прием.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Очковтиратели на марше: Правящая в Молдове ПАС требует от оппозиции прекратить критику власти и «не делать акцент на высоких тарифах за коммунальные услуги».
Зато, уверена депутат Вероника Бричаг, теперь Молдова не зависит от России и ее дешевых энергоносителей (далее…).
Власть безответственных: Именно это — главное качество, которое необходимо для успеха в молдавской политике.
Для описания той системы власти, которая сложилась в современной Молдове, специальный научный термин еще не придуман, считает политический эксперт и журналист Дмитрий Чубашенко (далее…).
«Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».
Действуют нынешние власти предельно жестко, подчиняясь единственной цели — полный захват страны (далее…).