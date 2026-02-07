Кадры в ЖКХ. В Пермском крае не хватает дворников

О нехватке кадров в последнее время говорят во множестве отраслей, с проблемой столкнулось огромное количество предприятий. Причём в дефиците не только специалисты, но и неквалифицированные работники. Одна из «голодающих» сфер в Пермском крае — жилищно-коммунальное хозяйство. Кого и почему не хватает?
Ожидание — вечность.
Многие пермяки уже столкнулись с последствиями нехватки кадров в сфере ЖКХ.
«У нас недавно потёк сифон. Ситуация опасная: можно затопить соседей. Сразу стали звонить по номеру аварийной службы управляющей компании. Там сообщили, что у них нет сантехника! Нам сказали: “Если хотите, звоните в организацию, с которой мы сотрудничаем, там есть нужный специалист”. Мы очень удивились, но так и сделали, трубку взял сам сантехник. Он сообщил, что занят, и попросил позвонить на следующий день. Но и тогда договориться не вышло. После долгих поисков нашли через знакомых другого специалиста. Однако и он пришёл не сразу из-за высокой занятости», — рассказала жительница краевой столицы Анастасия Волкова.
Пермячка считает, что эта ситуация очень тревожная. Неисправный сифон — не самая страшная авария, которая может произойти в квартире. Что делать, если прорвёт батарею или начнёт топить унитаз, а на помощь никто не придёт?
«Меня всегда смущало, что в нашей УК не могли озвучить стоимость услуг сантехника. Просто за то, что он придёт, нужно отдать 300 ₽ За все манипуляции (починка крана, замена вентилей
Кто в ответе.
Какие специалисты жилищно-коммунальной сферы сейчас в дефиците? Насколько остро стоит проблема в регионе? С этими вопросами мы обратились в МинЖКХ Пермского края.
«Всегда востребованы представители рабочих специальностей: слесари, электромонтажники, операторы паровых машин, а также сварщики, водители, кровельщики, штукатуры
АДС должна круглосуточно контролировать работу внутридомовых инженерных систем, обрабатывать обращения жителей, обеспечивать устранение неисправностей и повреждений, принимать оперативные меры по обеспечению безопасности жителей при аварийных ситуациях или угрозе их появления.
«С целью решения кадровых вопросов в сфере ЖКХ Министерством труда и социальной защиты РФ и ВНИИ Труда ежегодно проводится всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах, — добавили в министерстве. — Полученные данные являются основными при формировании прогноза в профессионально-квалификационном разрезе, на основании которого распределяются контрольные цифры приёма в учреждения высшего и среднего профессионального образования Пермского края в соответствии с федеральными методиками».
В качестве одного из примеров решения кадровых вопросов в сфере ЖКХ приводят работу Центра опережающей профессиональной подготовки Пермского края, который организовал обучение кадров для сферы ЖКХ (сварщиков, слесарей, столяров, операторов котельной
Женщинам сложно.
Участники рынка говорят о том, что в первую очередь ощущается нехватка работников мужского пола. Самая непростая обстановка сложилась с дворниками, рассказывает учредитель управляющей компании «Центроград» Дмитрий Логинов. Женщины устраиваются на эту работу, но им не под силу справиться с некоторыми задачами.
«Отчасти такая ситуация связана с тем, что значительная часть мужского населения отправилась защищать Родину, — считает Дмитрий Логинов. — В результате по различным мужским специальностям, в том числе и в сфере клининга, очень просели возможности найма. Это первый момент. Помимо дворников не хватает электрогазосварщиков. Многие из них уезжают за высокими зарплатами: работают вахтами на Севере или в Сибири. Кроме того, электрогазосварщики считаются незаменимыми специалистами на СВО. Другая сторона проблемы — низкая квалификация молодых специалистов, которые устраиваются на работу после учёбы и ещё не имеют опыта. Понятно, что вопрос можно решить путём обучения, но на это требуется время».
Если вместо дворников-мужчин УК могут набирать женщин, то электрогазосварщиков так просто заменить невозможно, отмечает Дмитрий Логинов.
«Разве что набирать ребят из ссузов, обучать их на производстве или отправлять на повышение квалификации, — считает руководитель УК. — Добавлю, что с 1 сентября 2026 г. вступают в силу новые нормативно-правовые акты, по которым УК обязаны иметь в своём штате главного бухгалтера и инженера по соответствующим специальностям. Это будет одним из оснований для выдачи лицензий».
В результате некоторые предприятия уйдут с аутсорсинга по бухгалтерии, возрастёт спрос на инженеров в сфере ЖКХ.
«Что касается авариек, многие УК перевели их на работу в дневное время по будням, чтобы экономить. Такая практика распространяется, что, на мой взгляд, неправильно и противоречит федеральному законодательству», — говорит Дмитрий Логинов.
Тренд продолжается.
Ситуацию прокомментировали ресурсоснабжающие организации. По словам экспертов, проблема серьёзная и требует принятия оперативных мер.
«Мы сталкиваемся с существенным дефицитом квалифицированного рабочего персонала (“синих воротничков”), необходимого для бесперебойного функционирования производства и поддержания высокого уровня эффективности технологических процессов, — рассказала начальник Управления подбора и адаптации персонала Пермского филиала “Т Плюс” Ольга Пирогова. — Это явление обусловлено несколькими факторами. Среди них — снижение привлекательности рабочих профессий среди молодёжи, недостаточная подготовка кадров профильными учебными заведениями, демографические изменения и рост конкуренции за ограниченные трудовые ресурсы.
Значительная доля сотрудников старших возрастов приближается к пенсионному возрасту. А молодые специалисты выбирают преимущественно офисные профессии. Рабочие специальности зачастую воспринимаются обществом как менее престижные и перспективные по сравнению с управленческими и интеллектуально насыщенными позициями. Низкий уровень интереса молодёжи обусловлен стереотипами о тяжёлом физическом труде, низкой оплате и плохих условиях труда, несмотря на современные технологии и повышение стандартов качества на производстве.
Рост экономики и увеличение числа производств создают дополнительную конкуренцию за ограниченный кадровый ресурс. Предприятия вынуждены бороться друг с другом за привлечение лучших специалистов, предлагая конкурентоспособные условия оплаты труда и социальные гарантии. Мы прилагаем значительные усилия для решения проблемы нехватки рабочей силы путём реализации программ профессиональной подготовки, повышения зарплаты и улучшения условий труда. Организуем мероприятия, ярмарки вакансий и мастер-классы, направленные на информирование школьников и студентов о возможностях трудоустройства и карьерного роста в секторе энергетики.
Компания обеспечивает возможности вертикального и горизонтального перемещения работников внутри организации, развитие кадрового резерва. И, как результат, мы смогли привлечь в компанию за 2025 год большое количество специалистов рабочих профессий. Такая работа продолжится".
С тем, что нужно поднимать престиж соответствующих профессий, согласны и в компании «НОВОГОР-Прикамье».
«Продолжается тренд 2025 г.: профильные технические специалисты и инженеры по-прежнему остаются крайне востребованы в сфере, — отмечает начальник Управления подбора, учёта и развития персонала “НОВОГОР-Прикамье” Татьяна Апряткина. — Мы особенно остро чувствуем нехватку специалистов именно сферы водоснабжения и водоотведения. Крайне велик и дефицит рабочих: электромонтёров, слесарей-ремонтников и слесарей АВР, операторов, водителей автомобилей и др. Факторов, влияющих на ситуацию, несколько. В целом это низкая популярность такой работы и уровень заработной платы в сфере ниже рынка.
Высокая ответственность, которой славится ЖКХ, и физический труд, к сожалению, не особо привлекательны, поскольку есть иные альтернативы для выбора места работы и профессии. Проблему дефицита кадров полностью решить на данный момент не представляется возможным. Но в текущих условиях, безусловно, есть способы, помогающие улучшить обстановку. Мы повышаем зарплаты, предоставляем соцпакет, включающий ДМС, частичную компенсацию детского отдыха, компенсацию части средств, потраченных на лечение и оздоровление самих работников, материальную помощь в разных жизненных ситуациях.
Новый взгляд, современные технологии и решения позволяют выстраивать процессы, сокращая ручной труд. При всех своих проблемах, ЖКХ обладает одним огромным преимуществом: это необходимая и самая стабильная сфера экономики. Человеку всегда будут нужны вода, тепло, свет, чистые мусорные баки и благоустроенные территории. Поэтому ЖКХ — это перспективное направление, в том числе и с точки зрения работы в этой сфере. Здесь будут появляться новые возможности, которые позволят развивать свои профессиональные и личностные компетенции. Здесь уже есть стабильно растущие зарплаты, надежный соцпакет, интересные задачи, рабочие места. Наша компания будет продолжать работать в этом направлении: предпринимать все возможное для выполнения своих обязательств надежного и ответственного работодателя".