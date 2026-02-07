Кадры в ЖКХ. В Пермском крае не хватает дворников

«У нас недавно потёк сифон. Ситуация опасная: можно затопить соседей. Сразу стали звонить по номеру аварийной службы управляющей компании. Там сообщили, что у них нет сантехника! Нам сказали: “Если хотите, звоните в организацию, с которой мы сотрудничаем, там есть нужный специалист”. Мы очень удивились, но так и сделали, трубку взял сам сантехник. Он сообщил, что занят, и попросил позвонить на следующий день. Но и тогда договориться не вышло. После долгих поисков нашли через знакомых другого специалиста. Однако и он пришёл не сразу из-за высокой занятости», — рассказала жительница краевой столицы Анастасия Волкова.