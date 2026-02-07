В Краснодаре объявили график отлова собак на февраль

Ранее сообщалось, что почти за десять месяцев 2025 года на территории Краснодара было отловлено порядка 850 бездомных собак. За этот период ветеринарными специалистами выполнено более 600 операций, включая стерилизацию и лечение животных. Часть собак после проведения необходимых процедур была возвращена прежним владельцам — всего около 170 животных, еще порядка 150 продолжают находиться в приюте.