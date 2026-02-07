«Белоруснефть» сказала, замерзнет ли топливо в баке авто при сильных морозах. Подробности БелТА озвучил заместитель генерального директора компании «Белоруснефть» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников.
Заместитель гендиректора пояснил, что в сильные морозы топливо, включая арктическое, может замерзнуть в баке автомобиля или же бензовоза. Однако при грамотной подготовке авто к зимнему периоду подобное практически исключено:
— Элементарно — «переобуваем» авто в зимнюю резину, а также предусматриваем другие нюансы — проверка или замена фильтров, проверка охлаждающей жидкости, работоспособности аккумулятора. Есть ряд моментов, из-за которых машина может не завестись, — обратил внимание Сергей Каморников.
По его словам, если речь идет про аномально низкие температуры, с которыми Беларусь столкнулась этой зимой, то большое значение имеет и качество топлива. Речь идет как про стандартное, так и с улучшенными свойствами — арктическое. Заместитель генерального директора пояснил: если по ГОСТу предельная температура фильтруемости стандартного топлива класса 0 составляет −20 градусов, то начнут возникать некоторые вопросы, если температура опустится, к примеру, до −25−30 градусов.
Сергей Каморников добавил, что система АЗС «Белоруснефть» продает топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками:
— Это дизтопливо класса 2 («Арктика». — Ред.). Согласно стандарту, оно обеспечивает более жесткие требования к замерзанию. Если температура помутнения топлива составляет минус 22 градуса, то при минус 21 градусе оно гарантировано будет прозрачным и чистым.
