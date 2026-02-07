«Белоруснефть» сказала, замерзнет ли топливо в баке авто при сильных морозах

По его словам, если речь идет про аномально низкие температуры, с которыми Беларусь столкнулась этой зимой, то большое значение имеет и качество топлива. Речь идет как про стандартное, так и с улучшенными свойствами — арктическое. Заместитель генерального директора пояснил: если по ГОСТу предельная температура фильтруемости стандартного топлива класса 0 составляет −20 градусов, то начнут возникать некоторые вопросы, если температура опустится, к примеру, до −25−30 градусов.