12 лет назад в Сочи состоялось открытие зимних Олимпийских игр

7 февраля ровно 12 лет назад в Сочи стартовали XXII Зимние Олимпийские игры. Мэр города Андрей Прошин посетил один из ключевых объектов олимпийского наследия, с которого началась история горного туризма и зимних видов спорта в Сочи.
В рамках визита мэр осмотрел уникальный музей, посвященный развитию горных лыж, — от времен царской России до современных дней. Значительная часть экспозиции связана с сочинской Олимпиадой, а также рассказывает о вкладе советских альпинистов во время Великой Отечественной войны. Сегодня в музее хранится свыше пяти тысяч экспонатов, среди которых антарктическая лыжная система, первые пластиковые лыжи в СССР, экипировка олимпийских чемпионов и путешественников.
Особое место занимает российский хрустальный глобус, завоеванный Валерией Демидовой на Кубке мира по хафпайпу. Музей продолжает быть важной частью олимпийского наследия, рассказывая о развитии зимних видов спорта и о людях, которые его продвигали. Прошин отметил, что музей включат в проект «Городские путешествия», чтобы школьники могли посещать его с экскурсией во время каникул.
Он поздравил всех сочинцев и россиян с годовщиной открытия Олимпийских игр.
«К этому событию в нашем городе была создана уникальная инфраструктура, зародилось мощное волонтерское движение, получили развитие зимние виды спорта, — написал в своем телеграм-канале Прошунин. — И сегодня это наследие продолжает работать на благо всех жителей, укрепляя высокий статус Сочи как курорта международного уровня».