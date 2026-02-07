В Омске родилась девочка с «детективным» именем

Как оказалось, одна из новорожденных девочек в Омске получила имя Агата-Кристина, что, по мнению автора, напоминает имя всемирно известной писательницы и автора детективов Агаты Кристи.
Среди других необычных имен для маленьких омичек — Венера, Ида, Ани. В 2026 году этот список продолжили, в частности, Рада, Регина, Эвелина, Дильназ и Ляйсан.
Среди редких имен, данных мальчикам, оказались Себастиан, Генри и Радим. А в 2026-м в списке таких имен, обновленном в субботу, 7 февраля 2026 года, оказались Петр, Климентий, Абрам, Кайсар и Курмет.
Среди популярных имен у мальчиков лидируют Михаил и Александр, у девочек — Ева и Анна.