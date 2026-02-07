Московская авиакомпания планирует запустить ежедневные рейсы из Ростова в Дубай

Аэропорт Платов, из которого предполагается выполнять рейсы, временно закрыт. Он прекратил работу вместе с еще одиннадцатью южными аэропортами в феврале 2022 года в целях обеспечения безопасности. С тех пор часть воздушных гаваней, включая аэропорты Краснодара, Геленджика и Элисты, уже возобновили свою деятельность.