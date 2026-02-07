Московская авиакомпания планирует запустить ежедневные рейсы из Ростова в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» запросила разрешение на ежедневные полеты из аэропорта Платов в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает «Панорама» со ссылкой на Росавиацию.
Перевозчик направил в федеральное агентство запрос на выполнение рейсов из Ростовской области в Дубай. Согласно опубликованным данным, компания планирует осуществлять вылеты семь раз в неделю.
Аэропорт Платов, из которого предполагается выполнять рейсы, временно закрыт. Он прекратил работу вместе с еще одиннадцатью южными аэропортами в феврале 2022 года в целях обеспечения безопасности. С тех пор часть воздушных гаваней, включая аэропорты Краснодара, Геленджика и Элисты, уже возобновили свою деятельность.
Напомним, это не первая компания, которая пытается организовать международное сообщение из Платова после его закрытия. Ранее ключевой перевозчик этого аэропорта, авиакомпания «Азимут», подавала заявки на запуск новых рейсов в страны Ближнего Востока, Средней Азии и Кавказа. Однако разрешения на выполнение таких полетов она не получила.
