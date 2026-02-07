В Енисейском пароходстве появится 10 новых судов

Известно также, что на развитие инфраструктуры в Заполярье Красноярский край получит 4 миллиарда рублей, что в регионе закончился северный завоз, в Красноярском крае с Крайнего Севера переселят больше 400 семей, и о том, как часть жителей Заполярья сможет получить сертификат на жилье.