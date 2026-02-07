Ричмонд
В Енисейском пароходстве появится 10 новых судов

КРАСНОЯРСК, 7 февраля, ФедералПресс. Енисейское речное пароходство расширит свой флот за счет десяти новых барж. Грузоподъемность каждой — 2,5 тысячи тонн. Это произойдет в течение двух лет, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Енисей — это стержень Красноярского края. Народно-хозяйственный потенциал использования Енисея проявляется во всей истории Енисейского речного пароходства. С первых дней буквально “с колес” пароходство вписывалось в решение самых серьезных, масштабных задач развития края и освоения Севера. Сегодня мы видим, что предприятие развивается и является одним из флагманов транспортной отрасли региона», — прокомментировал спикер регионального заксобрания Алексей Додатко.

На данный момент две единицы уже приняты в речной парк. До конца нынешнего года придет еще четыре баржи, в будущем году — еще столько же.

Новые суда будут задействованы в рамках северного завоза. Каждый год Енисейское речное пароходство доставляет потребителям порядка 3 млн тонн грузов.

Известно также, что на развитие инфраструктуры в Заполярье Красноярский край получит 4 миллиарда рублей, что в регионе закончился северный завоз, в Красноярском крае с Крайнего Севера переселят больше 400 семей, и о том, как часть жителей Заполярья сможет получить сертификат на жилье.