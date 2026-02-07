Одинаково для всех: в школах Челябинской области введут единые государственные учебники

Школы Челябинской области, как и по всей России, в ближайшие годы перейдут на единые государственные учебники по всем основным предметам. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на Международных Рождественских образовательных чтениях. Решение является частью масштабной реформы, направленной на создание единого образовательного пространства в стране.
— Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы, — заявил на мероприятии Сергей Кравцов.
Первыми уже со следующего учебного года будут внедрены единые пособия по истории для учащихся 5−11 классов. Параллельно ведомство готовит к утверждению одинаковые учебники по русскому языку, литературе и естественно-научным дисциплинам. Новые программы призваны обеспечить всем школьникам страны, включая учащихся Челябинской области, равный доступ к качественным и проверенным знаниям.