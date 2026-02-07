Одинаково для всех: в школах Челябинской области введут единые государственные учебники

Школы Челябинской области, как и по всей России, в ближайшие годы перейдут на единые государственные учебники по всем основным предметам. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на Международных Рождественских образовательных чтениях. Решение является частью масштабной реформы, направленной на создание единого образовательного пространства в стране.