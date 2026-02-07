За сутки в Башкирии поймали более 30 пьяных водителей

Всего за время мероприятий инспекторы выявили более 1600 различных нарушений правил дорожного движения. Среди них — семь случаев, когда за рулем находились люди, уже лишенные водительских прав, и 25 фактов опасного выезда на полосу встречного движения там, где это запрещено.