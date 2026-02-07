За сутки в Башкирии поймали более 30 пьяных водителей

За последние сутки в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали 31 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один из них был пойман в нетрезвом виде повторно. Эти данные стали результатом профилактических рейдов, проведенных по всей республике.
Всего за время мероприятий инспекторы выявили более 1600 различных нарушений правил дорожного движения. Среди них — семь случаев, когда за рулем находились люди, уже лишенные водительских прав, и 25 фактов опасного выезда на полосу встречного движения там, где это запрещено.
Напоминаем, что сообщить о грубых нарушениях ПДД, совершенных пьяными водителями или пешеходами, можно по телефону горячей линии МВД по республике: 8 (347) 279−32−92, а также через специального телеграм-бота @GIBDDRB_02bot.
