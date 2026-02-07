Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Башкирии поймали более 30 пьяных водителей

В ходе рейдов ГИБДД выявили более 1600 нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали 31 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один из них был пойман в нетрезвом виде повторно. Эти данные стали результатом профилактических рейдов, проведенных по всей республике.

Всего за время мероприятий инспекторы выявили более 1600 различных нарушений правил дорожного движения. Среди них — семь случаев, когда за рулем находились люди, уже лишенные водительских прав, и 25 фактов опасного выезда на полосу встречного движения там, где это запрещено.

Напоминаем, что сообщить о грубых нарушениях ПДД, совершенных пьяными водителями или пешеходами, можно по телефону горячей линии МВД по республике: 8 (347) 279−32−92, а также через специального телеграм-бота @GIBDDRB_02bot.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.