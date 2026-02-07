Ричмонд
В центре Ростова-на-Дону произошло аварийное отключение электричества

Свет пропал в центре Ростова 7 февраля: Ресурсники предупредили, сколько ждать подключения.

Источник: Комсомольская правда

Жители центра Ростова-на-Дону остались без электричества в субботу, 7 февраля. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».

— Отключение произошло в 11:05 из-за технологического нарушения в электрической сети. Без света остались потребители в границах улицы Седова, Театрального проспекта, Большой Садовой улицы и Газетного переулка, — прокомментировали ресурсники.

По словам специалистов, ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет три часа. В компании напоминают, что подача электричества будет возобновлена без дополнительного предупреждения.

Напомним, ранее стало известно, что утром 7 февраля без воды остались жители села Кулешовка в Азовском районе. По словам министра ЖКХ Антонины Пшеничной, причиной стала необходимость проведения срочных ремонтных работ на водоводе, расположенном на территории промзоны.

